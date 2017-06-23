За медпомощью после выпадения крупного града в Хакасии обратились пять человек

«22 июня 2017 года в районе озера Беле Ширинского района зафиксирован случай выпадения крупного града. За медицинской помощью обратились пять человек, помощь оказана амбулаторно. Также зарегистрированы повреждения кровель и остекления туристических домиков и личных автомобилей», — уточнило ведомство.
По указанию председателя республиканской комиссии по ЧС Владимира Крафта в республике продолжается оценка ущерба, нанесенного градом. К этой работе планируется привлечь сотрудников полиции и страховые компании. «Принимая во внимание факт большого числа отдыхающих из других регионов, пострадавшие должны в кратчайшие сроки получить на руки правильно и в полном объеме оформленные документы для решения о получении страховых выплат по месту жительства», — пояснили в управлении ГО и ЧС.
Град с куриное яйцо
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, град достигал размеров куриного яйца и был настолько сильным, что оставлял вмятины на кузовах автомобилей, пробивал стекла и повреждал кровельное покрытие туристических домов.
По данным республиканского правительства, также пострадали крыши социально-значимых объектов — детских садов и школ. «Сейчас их количество уточняется», — заявил ТАСС пресс-секретарь главы республики Николай Денисов.
Также стихия нанесла ущерб ряду населенных пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов. В частности, повреждены социальные объекты и домовладения в селах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. В результате шквалистого ветра произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Ширинского района. Сейчас электроснабжение восстановлено, за исключением населенных пунктов Мендоль, Целинное (28 домов) и Шира (пять домов). От удара стихии также пострадали сельскохозяйственные угодья.
Неделя непогоды
На базе дома культуры в селе Шира развернут пункт временного размещения граждан вместимостью 500 человек. «У синоптиков есть опасения, что ситуация может повториться», — рассказал Денисов.
Ранее сообщалось, что вечером в среду на республику обрушился сильный шторм, из-за которого от электроснабжения было отключено более 21 тысячи человек.