За медпомощью после выпадения крупного града в Хакасии обратились пять человек

«22 июня 2017 года в районе озера Беле Ширинского района зафиксирован случай выпадения крупного града. За медицинской помощью обратились пять человек, помощь оказана амбулаторно. Также зарегистрированы повреждения кровель и остекления туристических домиков и личных автомобилей», — уточнило ведомство.

По указанию председателя республиканской комиссии по ЧС Владимира Крафта в республике продолжается оценка ущерба, нанесенного градом. К этой работе планируется привлечь сотрудников полиции и страховые компании. «Принимая во внимание факт большого числа отдыхающих из других регионов, пострадавшие должны в кратчайшие сроки получить на руки правильно и в полном объеме оформленные документы для решения о получении страховых выплат по месту жительства», — пояснили в управлении ГО и ЧС.

Град с куриное яйцо

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, град достигал размеров куриного яйца и был настолько сильным, что оставлял вмятины на кузовах автомобилей, пробивал стекла и повреждал кровельное покрытие туристических домов.