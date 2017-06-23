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11:07 (мск), источник: ЮГА.ру

В Апшеронском районе перевернулась лодка с туристом

В Апшеронском районе 22 июня спасатели оказали помощь мужчине, чья лодка перевернулась на реке.

Около 16:00 поступило сообщение, что 21 июня во время сплава на реке Пшеха опрокинулась лодка с туристом. Мужчина выбрался на берег и продолжил путь по маршруту пешком, но заблудился, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

На место выехали спасатели Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Они обнаружили туриста, оказали ему первую помощь и доставили его в безопасное место. Операция длилась около пяти часов.

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