Скандальный итог: мать потерявшейся девочки не искала ее две недели
Полицейским удалось установить личность матери потерявшейся у Центрального рынка Кишинева девочки.
Полицейским удалось установить личность матери потерявшейся у Центрального рынка Кишинева девочки.
КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с уличной преступностью и преступлениями в городском транспорте установили личность матери двухлетней девочки, найденной в среду рядом с Центральным рынком Кишинева.
«Женщину нашли в компании лиц без определенного места жительства и злоупотребляющих спиртными напитками. Она живет в Кишиневе и ей 26 лет. Ее вместе с сожителем сопроводили в столичное управление полиции. Выяснилось, что женщина злоупотребляет алкоголем и в последний раз видела дочь
В полиции женщина рассказала, что ее знакомый отправился с ребенком в некую столовую и до сих пор не вернулся.
По ее словам, девочку зовут Алина. Также женщина призналась, что в настоящее время беременна.
Полиция продолжает расследовать обстоятельства случившегося, чтобы установить степень вины биологической матери ребенка. Материалы дела также передадут органам соцпомощи, после чего будет принято решение, возвращать ли ребенка матери.