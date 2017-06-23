Бойца АТО выбросили из окна в Киеве: в сети появляются подробности убийства

Так, один из пользователей социальной сети Facebook Дмитрий Ковальчук написал в комментариях, что погибший отмечал возвращение из зоны АТО в гостях у ранее судимого мужчины. Подозреваемый якобы отбывал наказание за убийство девушки. По данным Ковальчука, бойца 12 батальона Дмитрия Смирнова ограбили и выкинули из окна.