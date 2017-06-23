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11:34 (мск), источник: Интерфакс

Наблюдатели из США и Украины не смогли выполнить полет над РФ из-за поломки самолета

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Американские и украинские инспекторы из-за поломки самолета не смогли выполнить наблюдательный полет над территорией России, сообщила в пятницу газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Источник: AP 2017

«Наблюдательный полет совместной миссии США и Украины над территорией РФ на американском самолете наблюдения ОС-135B отменен США в связи с неисправностью летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков ранее сообщил, что полеты должны были проводиться с 19 по 24 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

На минувшей неделе над территорией Россия выполнила наблюдательный полет совместная миссия Италии и США. В свою очередь российские эксперты выполнили два наблюдательных полета над территориями Великобритании и США, отмечается в сообщении.

Комментарии
18
Митя Ка
Болезненное состояние АБ Псаки можно понять, если бы Российские самолеты не вылетели на подобное мероприятие, то разумеется это отсталость в техническом развитии и коррупция, а тут сами американцы не вылетели из-за поломки, да они не вылетели именно из-за поломки и этим все объяснено и всем понятно, конечно кроме радужных.
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Иван Петров
Наверняка хохлы спёрли и продали какую-то важную деталь или агрегат.
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алекс ефимова
Да ладно...Самолет у них сломался.Побоялись.Мало ли территория большая .Упадут где-нибудь в тайге,никто не найдет....
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