Наблюдатели из США и Украины не смогли выполнить полет над РФ из-за поломки самолета

«Наблюдательный полет совместной миссии США и Украины над территорией РФ на американском самолете наблюдения ОС-135B отменен США в связи с неисправностью летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков ранее сообщил, что полеты должны были проводиться с 19 по 24 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

На минувшей неделе над территорией Россия выполнила наблюдательный полет совместная миссия Италии и США. В свою очередь российские эксперты выполнили два наблюдательных полета над территориями Великобритании и США, отмечается в сообщении.