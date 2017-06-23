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12:30 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа около церкви искали бомбу

Подозрительный предмет проверял кинолог с собакой.

В пятницу, 23 июня, на перекресток улиц Карла Маркса и Никитинской приехали спецслужбы. Оказалось, что их вызвали из-за подозрительно свертка, оставленного около лютеранской кирхи.

Черный сверток, перемотанный веревкой был похож на взрывное устройство. Поэтому на место вызвали полицию. Подозрительный предмет сначала проверил кинолог со служебной овчаркой.

«Спецслужбы проверили сверток и убедились, что это муляж», — написал на своей странице в соцсети Епископ Южного Церковного округа Евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания России Анатолий Малахов.

Представители церкви предполагают, что муляжом бомбы их пытались запугать, чтобы они не судились за имущество.

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