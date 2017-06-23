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12:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 16-летний парень умер после игры в футбол

Подросток внезапно почувствовал себя плохо на игровой площадке.

Подросток скончался после игры с товарищами в футбол в Советском районе Воронежа, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 23 июня. Когда 16-летний парень почувствовал себя плохо, очевидцы вызвали «скорую», но молодой человек умер до приезда врачей.

Инцидент произошел на игровой площадке в жилом секторе вечером 21 июня. СК начал доследственную проверку по факту ЧП. Следователи осмотрели тело подростка и не нашли на нем видимых следов насильственной смерти. Сотрудники СК опросили очевидцев, родственников и знакомых парня. Точную причину смерти установит судемедэкспертиза. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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