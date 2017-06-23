В Воронеже 16-летний парень умер после игры в футбол
Подросток внезапно почувствовал себя плохо на игровой площадке.
Подросток внезапно почувствовал себя плохо на игровой площадке.
Подросток скончался после игры с товарищами в футбол в Советском районе Воронежа, сообщила
Инцидент произошел на игровой площадке в жилом секторе вечером 21 июня. СК начал доследственную проверку по факту ЧП. Следователи осмотрели тело подростка и не нашли на нем видимых следов насильственной смерти. Сотрудники СК опросили очевидцев, родственников и знакомых парня. Точную причину смерти установит судемедэкспертиза. По итогам проверки примут процессуальное решение.