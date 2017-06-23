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14:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Доследственная проверка организована по факту пропажи ребенка в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Доследственная проверка организована по факту пропажи ребенка Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 23 июня 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

22 июня Никита Ф. не пришел домой ночевать, в связи с чем сегодня утром родители обратились в правоохранительные органы. К поискам 13-летнего мальчика подключились волонтеры. По предварительным данным, мальчик с разрешения родителей ушел гулять с друзьями. Примерно в 21:00 он расстался с товарищем на пр. Ленина.

Приметы: среднего телосложения, невысокого роста, волосы темно-русые короткие, глаза серые. Был одет в красную олимпийку с капюшоном, черные трико, темно-бортовые кроссовки. При себе имел мобильный телефон, который в настоящее время отключен.

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщать по телефонам: 8 920 069 52 21 (следователь), 102 (полиция), 8 (831) 291−51−51 (волонтёры).

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