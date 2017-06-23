Доследственная проверка организована по факту пропажи ребенка в Ленинском районе Нижнего Новгорода

22 июня Никита Ф. не пришел домой ночевать, в связи с чем сегодня утром родители обратились в правоохранительные органы. К поискам 13-летнего мальчика подключились волонтеры. По предварительным данным, мальчик с разрешения родителей ушел гулять с друзьями. Примерно в 21:00 он расстался с товарищем на пр. Ленина.

Приметы: среднего телосложения, невысокого роста, волосы темно-русые короткие, глаза серые. Был одет в красную олимпийку с капюшоном, черные трико, темно-бортовые кроссовки. При себе имел мобильный телефон, который в настоящее время отключен.