В Новосибирске пресечен угон авто

В Кировском районе задержан мужчина при попытке угона автомобиля. Им оказался 45-летний житель Республики Алтай.

«Бдительным людям на улице Сибиряков Гвардейцев показалось подозрительным, что 4:00 мужчина в одиночку толкает автомобиль. Последовал звонок в полицию,» — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Новосибирской области.

Патруль Росгвардии прибыл по указанному адресу и задержал мужчину. Автомобиль ему не принадлежал. «Деу Нексия» находится в собственности у другого владельца, жителя Кировского района Новосибирска. Возбуждено уголовное дело за покушение на угон. Ведется расследование.

Как выяснили представители правоохранительных органов, задержанный житель Республики Алтай ранее уже привлекался к уголовной ответственности.