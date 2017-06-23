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14:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина уехал на велосипеде на карьеры и пропал без вести в Иркутской области

Полиция Шелеховского района разыскивает местного жителя.

Источник: 38.мвд.рф

44-летний Алексей Константинов уехал из дома на велосипеде на карьеры в Шелеховском районе Иркутской области 18 июня и до настоящего времени не вернулся. Сотрудники районной полиции разыскивают без вести пропавшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид мужчине 40−45 лет, рост 160−165 см, европейская внешность, голубые глаза, прямые темно-русые волосы, короткая стрижка.

«Особые приметы: горизонтальный шрам длиной около 5−8 см в районе шеи спереди. Был одет в черное трико, бежевую футболку. С собой имел сенсорный сотовый телефон, черно-синий велосипед Stels Pilot 970MD», — отметили в ведомстве.

Жителей, видевших или знающих о местонахождении Алексея Константинова, полиция просит обращаться по телефону: 8 (3955) 06−31−51, 8−950−050−10−12 (ОМВД России по Шелеховскому району), 8 (3952) 21−64−64 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

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