Мужчина уехал на велосипеде на карьеры и пропал без вести в Иркутской области
Полиция Шелеховского района разыскивает местного жителя.
Полиция Шелеховского района разыскивает местного жителя.
44-летний Алексей Константинов уехал из дома на велосипеде на карьеры в Шелеховском районе Иркутской области 18 июня и до настоящего времени не вернулся. Сотрудники районной полиции разыскивают без вести пропавшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
На вид мужчине 40−45 лет, рост 160−165 см, европейская внешность, голубые глаза, прямые
«Особые приметы: горизонтальный шрам длиной около 5−8 см в районе шеи спереди. Был одет в черное трико, бежевую футболку. С собой имел сенсорный сотовый телефон,
Жителей, видевших или знающих о местонахождении Алексея Константинова, полиция просит обращаться по телефону: