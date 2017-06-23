Мужчина уехал на велосипеде на карьеры и пропал без вести в Иркутской области

44-летний Алексей Константинов уехал из дома на велосипеде на карьеры в Шелеховском районе Иркутской области 18 июня и до настоящего времени не вернулся. Сотрудники районной полиции разыскивают без вести пропавшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид мужчине 40−45 лет, рост 160−165 см, европейская внешность, голубые глаза, прямые темно-русые волосы, короткая стрижка.

«Особые приметы: горизонтальный шрам длиной около 5−8 см в районе шеи спереди. Был одет в черное трико, бежевую футболку. С собой имел сенсорный сотовый телефон, черно-синий велосипед Stels Pilot 970MD», — отметили в ведомстве.