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14:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три человека обратились с тепловым ударом к медикам в Иркутске

У пациентов зарегистрирована средняя степень тяжести.

Три человека, пострадавшие от тепловых ударов, обратились в скорую помощь в Иркутске с начала лета. В большинстве случаев зарегистрирована средняя степень тяжести. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

— Это люди среднего возраста, которые длительное время находились под солнцем. Пожилых людей и детей у нас не было, — отметил заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Иркутской станции скорой медицинской помощи Михаил Козиев.

Пациентам была оказана медикаментозная помощь в домашних условиях, показаний для госпитализации не было.

Напомним, аномальная жара установилась на территории Иркутской области, как и на большей части Сибири. По сообщениям Иркутского гидрометцентра, высокие дневные температуры сохранятся до 25 июня. Среднесуточные показатели бьют рекорды. По многолетним данным они выше климатической нормы на 7 °C.

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