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14:45 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Полиция назвала причину пожара в Гренфелл-тауэр

Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.

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В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Днем ранее Тереза Мэй рассказала, что фасады еще нескольких зданий в Англии облицованы таким же огнеопасным материалом, как и Гренфелл-Тауэр.

Эксперты по пожаробезопасности в массовом порядке — примерно по 100 в сутки — проверяют высотные здания в Лондоне. Как ожидается, итоги проверки будут обнародованы в конце недели.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона вспыхнул 14 июня.

По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.

Источник: Reuters

Ранее Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

В среду на волне критики ушел в отставку глава муниципального совета района Кенсингтон и Челси, на территории которого находилась сгоревшая высотка.

Как заявила Мэй в парламенте, местное руководство «не сумело справиться с последствиями пожара» и поэтому решение об отставке было правильным.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Александр ....
У нас бетонная многоэтажка, никакой отделки и не холодные стены, к чему вообще отделка? И наши еще пытаются перенимать подобные глупые идеи. Помню по ТВ показывали, что и нас в России загорелась облицовка еще строящегося дома. А если учесть, что периодически находишь на балконе бычки, которые ненормальные выкидывают из окон, то всякие облицовки просто противопоказаны, т.к. пожары будут регулярно из-за множества тупых личностей.
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алекс ефимова
Только когда еще появились эти облицовочные материалы-пожарники запрещали их использовать для жилых и рабочих помещений именно из-за их небезопасности ...Когда же и кто их разрешил...Видела как загорелся торговый комплекс именно из-за подобной облицовки...Есть нормы и их нужно выполнять,а толку от проверок-заплатили и приходи снова...))))
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