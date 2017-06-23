Самолет, отправлявшийся из Якутии в Сочи, перед взлетом повредил шасси
Инцидент расследует специально созданная рабочая комиссия.
Инцидент расследует специально созданная рабочая комиссия.
В пятницу, 23 июня, в аэропорту Якутска при буксировке на вылет воздушного судна Boeing 737
На борту находился 141 пассажир, из них 29 детей и 6 членов экипажа, а также 1,5 тонны багажа, сообщает YakutiaMedia.
В настоящее время приказом руководителя Дальневосточного МТУ Федерального агентства воздушного транспорта создана рабочая комиссия по расследованию повреждения воздушного судна с участием представителей авиакомпании «Якутия» и аэропорта.