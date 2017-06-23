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15:36 (мск), источник: Югополис

Самолет, отправлявшийся из Якутии в Сочи, перед взлетом повредил шасси

Инцидент расследует специально созданная рабочая комиссия.

В пятницу, 23 июня, в аэропорту Якутска при буксировке на вылет воздушного судна Boeing 737 VP-BVE, выполнявшего рейс 473 по маршруту Якутск — Внуково — Сочи произошел разрыв колеса тягача. В результате на воздушном судне оказалась поврежденной левая створка передней опоры шасси. Самолет был оперативно заменен резервным воздушным судном, которое вылетело в 9.11 по местному времени.

На борту находился 141 пассажир, из них 29 детей и 6 членов экипажа, а также 1,5 тонны багажа, сообщает YakutiaMedia.

В настоящее время приказом руководителя Дальневосточного МТУ Федерального агентства воздушного транспорта создана рабочая комиссия по расследованию повреждения воздушного судна с участием представителей авиакомпании «Якутия» и аэропорта.

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