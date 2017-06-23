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15:33 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани чиновник избил силовика, проверявшего у него документы на лодку

КРАСНОДАР, 23 июн — РИА Новости. Кубанский чиновник, который находился на лодке без номеров, избил палкой пограничника, потребовавшего показать документы на плавсредство, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел близ курортного поселка Джубга. Пограничник выявил на берегу маломерное плавсредство без регистрационных номеров, отметили в ведомстве.

«На правомерное требование о предоставлении правоустанавливающих документов на плавсредство его владелец, который, как выяснилось позднее, является сотрудником краевого министерства природных ресурсов, отреагировал неадекватно — он нанес несколько ударов по голове и телу сотрудника полутораметровой палкой, причинив тем самым вред, опасный для его здоровья», — говорится в сообщении.

Управление добавляет, что против чиновника следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Статья предусматривает лишение свободы до десяти лет.

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