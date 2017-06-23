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15:31 (мск), источник: 112.ua

Сын бойца АТО, убитого накануне в Киеве, прокомментировал трагедию

Дерзкое убийство произошло накануне вечером возле Золотых ворот.

Источник: 112.ua

Сын убитого вчера вечером в районе Золотых ворот в Киеве участника АТО Сергея Олейника Ярослав прокомментировал трагедию. На своей странице в Facebook он отметил, что отец пережил год войны на Донбассе, однако не сумел пережить момент, когда на его сына подняли руку.

«Мой отец был героем не только на войне, когда каждый день рисковал своей жизнью, ради нашего с вами будущего. Он был героем для нас с мамой всю жизнь, и мы это всегда знали… Вчера он отдал свою жизнь, защищая меня», — написал Ярослав Олейник.

По его словам, погибший боец ушел на фронт в 2015 года добровольцем в возрасте 56 лет, считая это своим долгом. «Он пережил год войны, пережил растяжки, которые не заметил сразу и сняли за считанные сантиметры у его ног, он пережил обстрелы из миномета, артиллерии, “Града”. Но он не пережил когда на его сына подняли руку», — добавил он.

О времени прощания и похорон отца Ярослав пообещал сообщить дополнительно.

Напомним, вчера вечером в центре Киева зарезали участника АТО. Преступление было совершено в районе Золотых ворот. Спор из-за денег возник между двумя молодыми мужчинами, один из которых играл на пианино. За музыканта вступился его отец, на которого напал мужчина и нанес ему несколько ударов ножом, После чего тот скончался прямо на глазах у сына.

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