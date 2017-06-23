Сын бойца АТО, убитого накануне в Киеве, прокомментировал трагедию

Сын убитого вчера вечером в районе Золотых ворот в Киеве участника АТО Сергея Олейника Ярослав прокомментировал трагедию. На своей странице в Facebook он отметил, что отец пережил год войны на Донбассе, однако не сумел пережить момент, когда на его сына подняли руку.

«Мой отец был героем не только на войне, когда каждый день рисковал своей жизнью, ради нашего с вами будущего. Он был героем для нас с мамой всю жизнь, и мы это всегда знали… Вчера он отдал свою жизнь, защищая меня», — написал Ярослав Олейник.