В Ростове мужчина одолжил у знакомого BMW и продал его

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что его знакомый взял на время принадлежащей ему автомобиль BMW, но не вернул. В ходе проверки полицейские установили, что 27-летний подозреваемый, взяв у потерпевшего машину и продал ее. После чего распорядился деньгами по собственному усмотрению.

«При этом подозреваемый скрывался и не отвечал на звонки. Сумма ущерба составила порядка 600 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).