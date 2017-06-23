В Ростове мужчина одолжил у знакомого BMW и продал его
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В полицию обратился мужчина, который рассказал, что его знакомый взял на время принадлежащей ему автомобиль BMW, но не вернул. В ходе проверки полицейские установили, что 27-летний подозреваемый, взяв у потерпевшего машину и продал ее. После чего распорядился деньгами по собственному усмотрению.
«При этом подозреваемый скрывался и не отвечал на звонки. Сумма ущерба составила порядка 600 тыс. рублей», — сообщает
По факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).