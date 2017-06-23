В Калининграде супружеская пара помогла полицейским задержать грабителя
В Калининграде супружеская пара помогла сотрудникам полиции задержать мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде супружеская пара помогла сотрудникам полиции задержать мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Инцидент произошёл днем 22 июня на Советском проспекте областного центра. Компания из трёх мужчин распивала спиртное во дворе жилого дома. В
На место прибыли полицейские. 22-летнего нападавшего задержали и изъяли у него похищенный пакет, в котором находись документы 35-летнего потерпевшего и денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.