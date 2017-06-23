В Калининграде супружеская пара помогла полицейским задержать грабителя

Инцидент произошёл днем 22 июня на Советском проспекте областного центра. Компания из трёх мужчин распивала спиртное во дворе жилого дома. В какой-то момент один из них ударил другого в лицо и начал осматривать карманы его одежды в поисках денег и ценностей. Очевидцами произошедшего стали супруги Елена и Александр, проходившие мимо. Мужчина окликнул злоумышленника, но тот схватил пакет с вещами потерпевшего и попытался уехать в маршрутном такси. Калининградец вместе с женой догнали нападавшего и не позволили ему скрыться до приезда сотрудников полиции.

На место прибыли полицейские. 22-летнего нападавшего задержали и изъяли у него похищенный пакет, в котором находись документы 35-летнего потерпевшего и денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.