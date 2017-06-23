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17:13 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде супружеская пара помогла полицейским задержать грабителя

В Калининграде супружеская пара помогла сотрудникам полиции задержать мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в пятницу.

Инцидент произошёл днем 22 июня на Советском проспекте областного центра. Компания из трёх мужчин распивала спиртное во дворе жилого дома. В какой-то момент один из них ударил другого в лицо и начал осматривать карманы его одежды в поисках денег и ценностей. Очевидцами произошедшего стали супруги Елена и Александр, проходившие мимо. Мужчина окликнул злоумышленника, но тот схватил пакет с вещами потерпевшего и попытался уехать в маршрутном такси. Калининградец вместе с женой догнали нападавшего и не позволили ему скрыться до приезда сотрудников полиции.

На место прибыли полицейские. 22-летнего нападавшего задержали и изъяли у него похищенный пакет, в котором находись документы 35-летнего потерпевшего и денежные средства в сумме 30 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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