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18:34 (мск), источник: РИА Новости

Под Волгоградом пьяная женщина разбила машину монтировкой из-за ссоры с ГАИ

Беременная женщина в пьяном виде разбила монтировкой стекла собственной машины в Волгоградской области после того, как полиция решила эвакуировать авто на спецстоянку, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ГУМВД по региону.

«ВАЗ-2110» с 37-летней женщиной за рулем остановили ночью в городе Волжском — «манера езды водителя вызвала сомнения у стражей порядка». Внутри сидели ее муж и шесть детей. Речь женщины была невнятна, изо рта пахло алкоголем. Экспертиза на алкоголь показала 0,78 промилле.

Кроме того, выяснилось, что прежний владелец легковушки аннулировал регистрацию, так как при ее покупке новые хозяева не поставили транспортное средство на учет. Женщина также призналась, что четыре года назад уже была лишена прав за езду в нетрезвом виде.

«В то время, когда сотрудники ДПС сообщили нарушительнице о том, что ее машина будет направлена на спецстоянку, беременная взяла в руки монтировку и разбила в ней все стекла. Успокоившись, женщина пояснила, что действительно употребила алкоголь в гостях, после чего села за руль», — рассказали в ГУМВД.

Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, женщина является цыганкой. По его словам, все сидевшие в машине дети — ее родные.

В отношении нарушительницы составлены два административных протокола — о вождении в пьяном виде и нарушении правил регистрации авто. Машину, как и положено, эвакуировали на спецстроянку.

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