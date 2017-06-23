Очевидцы: на Северном вокзале рабочие заживо сгорели, упав на провода
В Калининграде на Северном вокзале погибли двое рабочих, ремонтировавших линию электропередач. Об этом в пятницу «Новому Калининграду.Ru» сообщили очевидцы происшествия.
В Калининграде на Северном вокзале погибли двое рабочих, ремонтировавших линию электропередач. Об этом в пятницу «Новому Калининграду.Ru» сообщили очевидцы происшествия.
Инцидент произошел около 16:00. Работы производились возле
На месте происшествия находится скорая и полиция. В правоохранительных органах информация об инциденте уточняется.