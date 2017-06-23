Очевидцы: на Северном вокзале рабочие заживо сгорели, упав на провода

Инцидент произошел около 16:00. Работы производились возле памятника-паровоза. Рабочие повисли на проводах. Очевидцы видели искры, пламя и дым. Через две минуты один из рабочих упал на землю, другой остался висеть на проводах. По словам очевидцев, рабочие несколько минут горели.

На месте происшествия находится скорая и полиция. В правоохранительных органах информация об инциденте уточняется.