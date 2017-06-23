И.о. вице-премьера Удмуртии арестован по делу о превышении полномочий

«В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили агентству «Интерфакс» в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

Касимов был задержан накануне утром. Как сообщали ранее агентству в пресс-службе УФСБ по Удмуртии, в отношении него было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Информированный источник сообщал агентству, что в тот же день в кабинете и.о. вице-премьера в правительстве Удмуртии и в министерстве лесного хозяйства прошли оперативные мероприятия. По его словам, задержание Касимова связано с незаконной вырубкой леса в особо охраняемых природных территориях региона. По данным источника, ущерб от незаконной деятельности чиновника мог составить более 700 млн рублей.