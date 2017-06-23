В Татарстане два вагона сошли с рельсов, сообщил источник

«Сход двух вагонов грузового поезда без опрокидывания. Повреждены четыре контактные опоры ЛЭП… Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время задержаны два пригородных электропоезда. На месте происшествия работает аварийно-восстановительный поезд, ведутся ремонтные работы, заключил собеседник агентства.