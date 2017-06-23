В Татарстане два вагона сошли с рельсов, сообщил источник
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два вагона грузового поезда сошли с рельсов без опрокидывания в Агрызском районе Татарстана, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два вагона грузового поезда сошли с рельсов без опрокидывания в Агрызском районе Татарстана, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
«Сход двух вагонов грузового поезда без опрокидывания. Повреждены четыре контактные опоры ЛЭП… Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время задержаны два пригородных электропоезда. На месте происшествия работает