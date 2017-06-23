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18:24 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане два вагона сошли с рельсов, сообщил источник

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два вагона грузового поезда сошли с рельсов без опрокидывания в Агрызском районе Татарстана, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: РИА Новости

«Сход двух вагонов грузового поезда без опрокидывания. Повреждены четыре контактные опоры ЛЭП… Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время задержаны два пригородных электропоезда. На месте происшествия работает аварийно-восстановительный поезд, ведутся ремонтные работы, заключил собеседник агентства.

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