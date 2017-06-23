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19:51 (мск), источник: РИА Новости

Пять человек погибли из-за удара током в бассейне турецкого аквапарка

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пять человек, в том числе три ребенка, погибли в результате удара током в бассейне аквапарка на северо-западе Турции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пять человек, в том числе три ребенка, погибли в результате удара током в бассейне аквапарка на северо-западе Турции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Акъязы, провинция Сакарья. Менеджер парка и его сын погибли при попытке спасти детей.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в госпиталь, но их не удалось спасти. Начато расследование.

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