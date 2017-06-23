Полиция отрицает причастность к экспертизе крови «пьяного мальчика»
Как выяснила «Газета.Ru», в образцах сухой крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика в Подмосковье экспертам из специальной комиссии не удалось обнаружить алкоголя.
Как выяснила «Газета.Ru», в образцах сухой крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика в Подмосковье экспертам из специальной комиссии не удалось обнаружить алкоголя.
Эти результаты противоречат полученным ранее выводам экспертизы Следственного комитета. Тем временем автотехническая экспертиза показала, что независимо от состояния ребенка, водитель Kia Ольга Алисова могла избежать столкновения.
В скандальном деле о гибели ребенка в ДТП в Подмосковье появились результаты автотехнической экспертизы, которые свидетельствуют, что гибель 6-летнего мальчика могли предотвратить грамотные действия водителя.
«Экспертиза подтвердила, что у
Между тем, как рассказал «Газете.Ru» отец погибшего в ДТП в Подмосковье шестилетнего мальчика Роман Шимко, при проведении очередной экспертизы криминалисты не смогли обнаружить в образцах крови его сына следов алкоголя. Это стало известно по первым результатам, полученным благодаря комплексной экспертизе, которая проводится комиссией с участием экспертов из ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области и ЭКЦ ГУ МВД по Московской области.
При анализе исследовали образцы сухой крови мальчика, полученные из тканевого чехла автомобиля Hyundai Solaris, под колеса которого попал шестилетний Алексей Шимко. После ДТП мальчика достали
«Установить наличие этилового спирта и ацетальдегида не представляется возможным
Ранее Следственный комитет подтверждал, что в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Балашихе, обнаружен алкоголь. Об этом сообщалось на сайте управления СК по Московской области. Тогда в СК напомнили, что в первом заключении эксперта было указано, что в крови погибшего обнаружили этиловый спирт, содержание которого составило 2,7 промилле. При этом,
Согласно сообщению, можно сделать вывод, что наличие алкоголя эксперты СК обнаружили как в образцах крови, взятых из тела мальчика, так и в образцах уже сухой крови, которая осталась на чехле в салоне машины.
«Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена
Как заявил «Газете.Ru» адвокат Романа Шимко, заключение исследования «сформулировано специфично». «В нем указано, что наличие этилового спирта и ацетальдегида в следах крови не удалось установить
То есть опять есть
Адвокат также добавил, что результаты этого исследования никак не повлияют на выбор меры ответственности для Ольги Алисовой. Примерно тоже самое уже заявляла адвокат сбившей ребенка Ольги Алисовой Наталья Куракина. По ее словам, данные экспертизы не будут учитываться следователями в деле об аварии с «пьяным мальчиком».
В беседе с «Газетой.Ru» адвокат говорила, что линию защиты своей клиентки она намерена выстраивать без учета результатов экспертизы. По словам адвоката Алисовой, та не могла увидеть ребенка
«Мы будем настаивать на проведении повторного следственного эксперимента и воссоздании картины произошедшего», — сказала Куракина.
«2,7 промилле — это смертельная доза»
В свою очередь заведующий кафедрой
«Они взяли следы крови на марле, проверили, конечно, они там ничего не нашли. Это сделали специально, чтобы народ отвлечь от этой шумихи», — считает он.
По словам Пиголкина, следственные органы сейчас должны сосредоточиться не на повторных исследованиях крови, а выяснить, каким образом алкоголь мог попасть в организм ребенка или взятые экспертами пробы.
«Ребенок однозначно был трезв, 2,7 промилле — это смертельная доза для него, он бы в таком состоянии не мог ни гулять, ни играть, — считает эксперт. — Следователи сейчас занимаются не тем.
Зачем еще раз исследовать кровь, если повторная экспертиза уже показала, что спирт в крови был, что кровь действительно принадлежала погибшему мальчику — теперь правоохранители должны установить, как алкоголь мог попасть в эти пробы.
Между тем, на вопрос «Газеты.Ru» о данных повторной экспертизы в ГУ МВД России по Московской области заявили, что
«Спирт намеренно вкололи в печень»
Напомним, что резонансное ДТП в Подмосковье произошло 23 апреля в Балашихе. 31-летняя автомобилистка Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил ему заключение
Как рассказывал в интервью «Газете.Ru» отец мальчика Роман Шимко, он уверен, что алкоголь не мог попасть в организм его сына при жизни — весь день до инцидента мальчик провел дома под присмотром взрослых.
По мнению отца, спирт намеренно вкололи в печень его ребенка с помощью шприца для того, чтобы впоследствии представить аварию как несчастный случай, который произошел по вине самого ребенка или его родителей, которые якобы не уследили за ним.
«Газета.Ru» ранее обсудила ситуацию с
«Когда я несколько лет работал подростковым наркологом, бывали случаи, что у мальчиков 11 лет встречались пробы алкоголя. Но в основном это были легкие спиртные напитки. И уже во вторую очередь это была водка и все прочее.
Если ребенку было шесть лет и весил он примерно 20 кг, то ему нужно было выпить от 100 до 200 мл водки, чтобы пик концентрации содержания алкоголя в
Предположить такое, на мой взгляд, невозможно. Потому что выпивший столько ребенок будет шататься или вообще даже не сможет встать. Чтобы он мог ходить, бегать, связно говорить, у ребенка должна быть сильная степень привыкания к таким концентрациям, — говорил эксперт.