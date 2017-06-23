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21:13 (мск), источник: Газета.Ру

Полиция отрицает причастность к экспертизе крови «пьяного мальчика»

Как выяснила «Газета.Ru», в образцах сухой крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика в Подмосковье экспертам из специальной комиссии не удалось обнаружить алкоголя.

Эти результаты противоречат полученным ранее выводам экспертизы Следственного комитета. Тем временем автотехническая экспертиза показала, что независимо от состояния ребенка, водитель Kia Ольга Алисова могла избежать столкновения.

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В скандальном деле о гибели ребенка в ДТП в Подмосковье появились результаты автотехнической экспертизы, которые свидетельствуют, что гибель 6-летнего мальчика могли предотвратить грамотные действия водителя.

«Экспертиза подтвердила, что у женщины-водителя была возможность избежать наезда на ребенка путем применения экстренного торможения», — цитирует ТАСС главу пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяну Петрову. Сама Петрова была недоступна для комментариев, а в пресс-службе ведомства подтвердить достоверность ее заявления информагентству не смогли.

Между тем, как рассказал «Газете.Ru» отец погибшего в ДТП в Подмосковье шестилетнего мальчика Роман Шимко, при проведении очередной экспертизы криминалисты не смогли обнаружить в образцах крови его сына следов алкоголя. Это стало известно по первым результатам, полученным благодаря комплексной экспертизе, которая проводится комиссией с участием экспертов из ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области и ЭКЦ ГУ МВД по Московской области.

При анализе исследовали образцы сухой крови мальчика, полученные из тканевого чехла автомобиля Hyundai Solaris, под колеса которого попал шестилетний Алексей Шимко. После ДТП мальчика достали из-под машины и временно положили в салон, где и остались следы крови.

Как говорится в выводах экспертов, выявить наличие этилового спирта и ацетальдегида в предоставленных образцах крови оказалось невозможно.

«Установить наличие этилового спирта и ацетальдегида не представляется возможным из-за их летучести в представленных на исследование двух сухих марлевых тампонах со смывами, содержащими кровь Шимко А. Р.», — говорится в заключении.

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Ранее Следственный комитет подтверждал, что в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Балашихе, обнаружен алкоголь. Об этом сообщалось на сайте управления СК по Московской области. Тогда в СК напомнили, что в первом заключении эксперта было указано, что в крови погибшего обнаружили этиловый спирт, содержание которого составило 2,7 промилле. При этом,

Согласно сообщению, можно сделать вывод, что наличие алкоголя эксперты СК обнаружили как в образцах крови, взятых из тела мальчика, так и в образцах уже сухой крови, которая осталась на чехле в салоне машины.

«Следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему, — сообщали в СК. — Следователи также обнаружили и изъяли следы крови мальчика в салоне автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь. СК намерен установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя».

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Как заявил «Газете.Ru» адвокат Романа Шимко, заключение исследования «сформулировано специфично». «В нем указано, что наличие этилового спирта и ацетальдегида в следах крови не удалось установить из-за их летучести.

То есть опять есть какая-то «отмазка». О какой летучести идет речь, если этих веществ изначально не было в крови ребенка. Важно искать то, как в кровь попал этот алкоголь, — отметил юрист.

Адвокат также добавил, что результаты этого исследования никак не повлияют на выбор меры ответственности для Ольги Алисовой. Примерно тоже самое уже заявляла адвокат сбившей ребенка Ольги Алисовой Наталья Куракина. По ее словам, данные экспертизы не будут учитываться следователями в деле об аварии с «пьяным мальчиком».

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат говорила, что линию защиты своей клиентки она намерена выстраивать без учета результатов экспертизы. По словам адвоката Алисовой, та не могла увидеть ребенка из-за припаркованных сбоку автомобилей.

«Мы будем настаивать на проведении повторного следственного эксперимента и воссоздании картины произошедшего», — сказала Куракина.

«2,7 промилле — это смертельная доза»

В свою очередь заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ им. Сеченова Юрий Пиголкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что по пятнам высохшей крови невозможно определить, находился ли в ней алкоголь.

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«Они взяли следы крови на марле, проверили, конечно, они там ничего не нашли. Это сделали специально, чтобы народ отвлечь от этой шумихи», — считает он.

По словам Пиголкина, следственные органы сейчас должны сосредоточиться не на повторных исследованиях крови, а выяснить, каким образом алкоголь мог попасть в организм ребенка или взятые экспертами пробы.

«Ребенок однозначно был трезв, 2,7 промилле — это смертельная доза для него, он бы в таком состоянии не мог ни гулять, ни играть, — считает эксперт. — Следователи сейчас занимаются не тем.

Зачем еще раз исследовать кровь, если повторная экспертиза уже показала, что спирт в крови был, что кровь действительно принадлежала погибшему мальчику — теперь правоохранители должны установить, как алкоголь мог попасть в эти пробы.

Между тем, на вопрос «Газеты.Ru» о данных повторной экспертизы в ГУ МВД России по Московской области заявили, что экспертами-криминалистического центра ведомства экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относятся к компетенции ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области.

«Спирт намеренно вкололи в печень»

Напомним, что резонансное ДТП в Подмосковье произошло 23 апреля в Балашихе. 31-летняя автомобилистка Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил ему заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя. С учетом веса ребенка, по оценкам экспертов это говорит о том, что перед ДТП ребенок выпил примерно 100−200 граммов водки.

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Как рассказывал в интервью «Газете.Ru» отец мальчика Роман Шимко, он уверен, что алкоголь не мог попасть в организм его сына при жизни — весь день до инцидента мальчик провел дома под присмотром взрослых.

По мнению отца, спирт намеренно вкололи в печень его ребенка с помощью шприца для того, чтобы впоследствии представить аварию как несчастный случай, который произошел по вине самого ребенка или его родителей, которые якобы не уследили за ним.

«Газета.Ru» ранее обсудила ситуацию с врачом-наркологом Александром Ковтуном. По его словам, объяснить с точки зрения современных научных познаний в области наркологии и медицинского освидетельствования на состояние опьянения оценить такой результат, при котором в крови алкоголя обнаружилось 2,7 промилле алкоголя не представляется возможным.

«Когда я несколько лет работал подростковым наркологом, бывали случаи, что у мальчиков 11 лет встречались пробы алкоголя. Но в основном это были легкие спиртные напитки. И уже во вторую очередь это была водка и все прочее.

Если ребенку было шесть лет и весил он примерно 20 кг, то ему нужно было выпить от 100 до 200 мл водки, чтобы пик концентрации содержания алкоголя в какой-то момент достиг уровня 2,7 промилле.

Предположить такое, на мой взгляд, невозможно. Потому что выпивший столько ребенок будет шататься или вообще даже не сможет встать. Чтобы он мог ходить, бегать, связно говорить, у ребенка должна быть сильная степень привыкания к таким концентрациям, — говорил эксперт.

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