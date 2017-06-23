В результате трех взрывов в Пакистане погибли по меньшей мере 40 человек

По данным изданий, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух близ отделения полиции в городе Кветта.

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В результате взрыва погибли 13 человек, среди которых семеро являются полицейскими. Не менее 20 человек получили ранения.

Еще два взрыва случились позднее на северо-западе страны в населенном пункте Парачинар, которые привели к 27 жертвам. Более 100 человек пострадали.

Ответственность за атаки взяли на себя как талибы, так и террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).