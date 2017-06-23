В результате трех взрывов в Пакистане погибли по меньшей мере 40 человек
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — По меньшей мере 40 человек стали жертвами трех терактов, произошедших в разных частях Пакистана, сообщают в пятницу западные СМИ.
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — По меньшей мере 40 человек стали жертвами трех терактов, произошедших в разных частях Пакистана, сообщают в пятницу западные СМИ.
По данным изданий, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух близ отделения полиции в городе Кветта.
В результате взрыва погибли 13 человек, среди которых семеро являются полицейскими. Не менее 20 человек получили ранения.
Еще два взрыва случились позднее на
Ответственность за атаки взяли на себя как талибы, так и террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).