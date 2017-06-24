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09:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарцы устраивали заплывы в городских лужах

В центре Краснодара впору было строить мосты. После сильного дождя город вновь поплыл и потек.

Кадры с парковки в районе улицы Гаврилова ГТРК «Кубань» прислали очевидцы. Вода напором хлещет с потолка — вновь прохудилась крыша у торгового центра на пересечении улиц Красной и Северной. Пришлось подставлять ведра. А вокруг ТРЦ устраивали настоящие заплывы. Ныряли дети и автомобили.

Вода захлестывала тротуары, дороги превращались в судоходные каналы. Из-за дождя даже пришлось постоять трамваям.

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