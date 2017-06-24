Краснодарцы устраивали заплывы в городских лужах
В центре Краснодара впору было строить мосты. После сильного дождя город вновь поплыл и потек.
В центре Краснодара впору было строить мосты. После сильного дождя город вновь поплыл и потек.
Кадры с парковки в районе улицы Гаврилова ГТРК «Кубань» прислали очевидцы. Вода напором хлещет с потолка — вновь прохудилась крыша у торгового центра на пересечении улиц Красной и Северной. Пришлось подставлять ведра. А вокруг ТРЦ устраивали настоящие заплывы. Ныряли дети и автомобили.
Вода захлестывала тротуары, дороги превращались в судоходные каналы.