Госдума запросила информацию о расследовании ДТП в Балашихе

Соответствующий документ был подготовлен по поручению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, Игоря Лебедева, а также депутата от ЛДПР Ярослава Нилова и депутата от «Единой России» Ольги Окуневой.
Они обращают внимание «на противоречивую информацию об обстоятельствах гибели ребенка в результате ДТП 23 апреля в городе Балашиха Московской области, которая вызвала общественный резонанс». В частности, общественное обсуждение вызвали результаты судебной медицинской экспертизы погибшего ребенка.
В связи с этим депутаты считают обязательным проведение исчерпывающих и всесторонних следственных действий по установлению всех обстоятельств гибели ребенка.
В связи с этим Дума поручила комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету Госдумы по вопросам семьи женщин и детей обратиться к руководству Генеральной прокуратуры РФ, министерства внутренних дел РФ взять под личный контроль расследование данного уголовного дела, «принять весь комплекс мер по защите прав и законных интересов потерпевших» .
Лидер эсеров Сергей Миронов в свою очередь отметил, что это дело требует особого контроля и со стороны власти, и со стороны общественности и СМИ. Он напомнил, что уголовное дело было возбуждено только после того, как родители погибшего ребенка от безысходности пришли в мае этого года к нему на прием и он направил депутатский запрос на имя главы Главного управления МВД по Московской области Виктору Паукову.
«Ход этого дела с самого начала сопровождался массой погрешностей. Исчезли записи с видеокамер, зато появились абсурдные “данные” экспертизы. Я по-прежнему не верю, что мальчик был пьян. (…) То, что рассказывает отец и другие члены семьи, свидетельствует, что при жизни мальчика алкоголь не мог попасть в его кровь. Считаю, что никакие скидки виновным в этом деле, никакие намеки на халатность родных недопустимы», — сказал он.