Госдума запросила информацию о расследовании ДТП в Балашихе

Соответствующий документ был подготовлен по поручению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, Игоря Лебедева, а также депутата от ЛДПР Ярослава Нилова и депутата от «Единой России» Ольги Окуневой.

Они обращают внимание «на противоречивую информацию об обстоятельствах гибели ребенка в результате ДТП 23 апреля в городе Балашиха Московской области, которая вызвала общественный резонанс». В частности, общественное обсуждение вызвали результаты судебной медицинской экспертизы погибшего ребенка.

В связи с этим депутаты считают обязательным проведение исчерпывающих и всесторонних следственных действий по установлению всех обстоятельств гибели ребенка.

В связи с этим Дума поручила комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету Госдумы по вопросам семьи женщин и детей обратиться к руководству Генеральной прокуратуры РФ, министерства внутренних дел РФ взять под личный контроль расследование данного уголовного дела, «принять весь комплекс мер по защите прав и законных интересов потерпевших» .