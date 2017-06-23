Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Выпускные балы в России: как это было до революции и в СССР
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
22:48 (мск), источник: Интерфакс

Госдума запросила информацию о расследовании ДТП в Балашихе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Госдума в пятницу поддержала проект постановления о получении в соответствующих министерствах и ведомствах информации о расследовании уголовного дела в связи с гибелью шестилетнего ребенка в ДТП в подмосковной Балашихе.

Источник: Reuters

Соответствующий документ был подготовлен по поручению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, Игоря Лебедева, а также депутата от ЛДПР Ярослава Нилова и депутата от «Единой России» Ольги Окуневой.

Читайте также
Полиция отрицает причастность к экспертизе крови «пьяного мальчика»

Они обращают внимание «на противоречивую информацию об обстоятельствах гибели ребенка в результате ДТП 23 апреля в городе Балашиха Московской области, которая вызвала общественный резонанс». В частности, общественное обсуждение вызвали результаты судебной медицинской экспертизы погибшего ребенка.

В связи с этим депутаты считают обязательным проведение исчерпывающих и всесторонних следственных действий по установлению всех обстоятельств гибели ребенка.

В связи с этим Дума поручила комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету Госдумы по вопросам семьи женщин и детей обратиться к руководству Генеральной прокуратуры РФ, министерства внутренних дел РФ взять под личный контроль расследование данного уголовного дела, «принять весь комплекс мер по защите прав и законных интересов потерпевших» .

Читайте также
Мизулина о деле «пьяного» мальчика: результаты расследования фильсифицированы

Лидер эсеров Сергей Миронов в свою очередь отметил, что это дело требует особого контроля и со стороны власти, и со стороны общественности и СМИ. Он напомнил, что уголовное дело было возбуждено только после того, как родители погибшего ребенка от безысходности пришли в мае этого года к нему на прием и он направил депутатский запрос на имя главы Главного управления МВД по Московской области Виктору Паукову.

«Ход этого дела с самого начала сопровождался массой погрешностей. Исчезли записи с видеокамер, зато появились абсурдные “данные” экспертизы. Я по-прежнему не верю, что мальчик был пьян. (…) То, что рассказывает отец и другие члены семьи, свидетельствует, что при жизни мальчика алкоголь не мог попасть в его кровь. Считаю, что никакие скидки виновным в этом деле, никакие намеки на халатность родных недопустимы», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Госдума приняла в первом чтении законопроект об анонимайзерах
Опубликованы фотографии сближения Су-27 с разведчиком RC-135
Володин просит не пугать россиян отменой новогодних каникул
Олимпийский чемпион раскритиковал игру сборной России
С Плесецка стартовал «Союз-2.1в» с военным спутником Минобороны
События недели в фотографиях
Спорт
Кубок конфедераций: над Черчесовым сгущаются тучи Второй тур Кубка конфедераций - 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь