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09:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе спасатели сняли с крыши рабочих, забывших припасти лестницу

УФА, 23 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Уфе спасатели сняли с крыши горе-строителей. Они работали над кровлей двухэтажного дома, и полностью покрыли ее профнастилом, отрезав себе путь к отступлению.

Приготовить лестницу они забыли. Мужчинам пришлось звонить в службу спасения.

Организовав страховку при помощи альпинистского снаряжения, спасатели спустили рабочих вниз. Также сотрудники ПСО Уфы сняли с крыши незакрепленные металлические конструкции, чтобы они не упали на кого-нибудь, сообщили в «Службе 112».

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