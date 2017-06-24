В Уфе спасатели сняли с крыши рабочих, забывших припасти лестницу
УФА, 23 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Уфе спасатели сняли с крыши
УФА, 23 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Уфе спасатели сняли с крыши
Приготовить лестницу они забыли. Мужчинам пришлось звонить в службу спасения.
Организовав страховку при помощи альпинистского снаряжения, спасатели спустили рабочих вниз. Также сотрудники ПСО Уфы сняли с крыши незакрепленные металлические конструкции, чтобы они не упали на