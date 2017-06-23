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22:29 (мск), источник: Newtimes.kz

В Усть-Каменогорске ураган сломал гипсокартонную стену в квартире многоэтажки

В Усть-Каменогорске в доме по улице Кокжал Барака оказались слишком тонкими стены. Неизвестно как строители возводили эту многоэтажку, но вчерашнего порыва бури стена в одной из квартир не выдержала и обрушилась, передает Устинка Live.

Источник: Newtimes.kz

В Усть-Каменогорске в доме по улице Кокжал Барака оказались слишком тонкими стены. Неизвестно как строители возводили эту многоэтажку, но вчерашнего порыва бури стена в одной из квартир не выдержала и обрушилась, передает Устинка Live.

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«Хорошо, что мы с детьми в это время были в больнице, поэтому никто из нас не пострадал. Стена гипсокартонная прикручена была всего на пяти болтах сверху и на пяти снизу. Немудрено, что она обвалилась от сильного ветра», —говорит владелица квартиры, мать троих детей Наталья Салихова.

По словам Натальи, эту квартиру они с мужем получили в феврале, но с дефектами. В зале не закрывалось пластиковое окно, именно поэтому его распахнул ветер во время грозы.

Супруги уже обратились к застройщику. Он пообещал обеспечить семью стройматериалом и выплатить 35 тысяч тенге. Восстанавливать стену глава семейства решил собственными силами. Добавим, что порывы ветра были сильными, но непродолжительными по времени. Если уж от ветра рушатся стены, что будет с домом во время землетрясения.

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В Усть-Каменогорске ураган сломал гипсокартонную стену в квартире многоэтажки
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