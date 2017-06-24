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00:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве пытались ограбить авто с нардепом от БПП внутри

Инцидент произошел вечером в пятницу у одного из супермаркетов в Киево-Святошинском районе.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался ограбить автомобиль народного депутата Нины Южаниной («Блок Петра Порошенко») в Киеве, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало «Украинской правде».

Инцидент произошел вечером в пятницу у одного из супермаркетов в Киево-Святошинском районе.

По словам Тракало, полицейские заметили автомобиль, который подъехал на стоянку, заблокировав движение другого. Позже выяснилось, что заблокированная машина принадлежит Южаниной.

«Из автомобиля, который подъехал, вышел мужчина кавказской национальности, подошел к заблокированному автомобилю и несколько раз ударил по стеклу, пытаясь проникнуть в салон и похитить сумку. Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевской области, находившиеся в засаде неподалеку, заметили грабителя и задержали его с поличным», — сообщил Тракало.

По предварительной информации, нардеп находилась в салоне автомобиля в то время, как его пытались ограбить.

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