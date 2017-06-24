В Киеве пытались ограбить авто с нардепом от БПП внутри
Инцидент произошел вечером в пятницу у одного из супермаркетов в
Инцидент произошел вечером в пятницу у одного из супермаркетов в
КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался ограбить автомобиль народного депутата Нины Южаниной («Блок Петра Порошенко») в Киеве, сообщил
Инцидент произошел вечером в пятницу у одного из супермаркетов в
По словам Тракало, полицейские заметили автомобиль, который подъехал на стоянку, заблокировав движение другого. Позже выяснилось, что заблокированная машина принадлежит Южаниной.
«Из автомобиля, который подъехал, вышел мужчина кавказской национальности, подошел к заблокированному автомобилю и несколько раз ударил по стеклу, пытаясь проникнуть в салон и похитить сумку. Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевской области, находившиеся в засаде неподалеку, заметили грабителя и задержали его с поличным», — сообщил Тракало.
По предварительной информации, нардеп находилась в салоне автомобиля в то время, как его пытались ограбить.