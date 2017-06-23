Взрыв на базе Нацполиции в Мариуполе: тяжело ранены 7 правоохранителей

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. В результате взрыва на базе дислокации батальона приданных сил Нацполиции в Мариуполе ранения получили семь человек — все полицейские, сообщает местное издание 0629 со ссылкой на собственные источники.

СМИ сообщили, кто находился внутри взорванного в центре Киева джипа

Ранее в пятницу на базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв. Полиция называет произошедшее «несчастным случаем».

«Взорвался снаряд от гранатомета. В результате взрыва пострадало 7 человек, все полицейские. Травмы тяжелые. 4 человека получили осколочные ранения конечностей, 2 — грудной клетки, одному полицейскому осколок попал в голову», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в нейрохирургию горбольницы № 5. Сейчас медики борются за жизнь полицейских. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Информацию о взрыве и количестве пострадавших подтвердил и начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Взрыв на базе Нацполиции в Мариуполе.

«В настоящее время семеро полицейских получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице», — написал он на на своей странице в Facebook.

По словам Аброськина. предварительно произошел несанкционированный взрыв гранаты гранатомета.