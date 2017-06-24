СМИ узнали, кто может занять место лидера ИГ*
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эксперты ожидают, что место главаря террористической группировки «Исламское государство"* Абу Бакра
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эксперты ожидают, что место главаря террористической группировки «Исламское государство"* Абу Бакра
Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов ранее сообщил РИА Новости, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что
Глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Озеров заявил, что успешность наступления на Ракку является косвенным свидетельством того, что
По данным агентства, в качестве возможных претендентов на место
Оба они ключевые помощники главаря ИГ* с 2016 года, когда в ходе авиаударов были убиты его предыдущие советники Абу Али
«Джумайли признает верховенство Обайди, однако явного преемника нет, и в зависимости от условий им может стать любой из них», — цитирует агентство слова советника ряда ближневосточных правительств по вопросам, связанным с ИГ, Хишама
Назначение нового лидера группировки потребует одобрения совещательного органа ИГ, состоящего из восьми членов, уточняет агентство. Шестеро из них выходцы из Ирака, двое — из Иордании и Саудовской Аравии, говорится в сообщении.
* Террористическая группировка, запрещенная в России