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05:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Китае более 100 человек оказались под завалом в результате оползня

На место происшествия направили спасателей, число пострадавших уточняется.

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 100 жителей одной из деревень в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань) в субботу утром оказались погребены под завалом в результате схода оползня. Об этом сообщил портал «Чжунго синьвэньван».

На место происшествия направлены группы спасателей, кареты скорой помощи и полиция. Число пострадавших уточняется.

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