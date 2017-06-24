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05:33 (мск), источник: РБК

В США торнадо повредил «самолеты судного дня»

В штате Небраска на базе ВВС торнадо повредил два из четырех «самолетов судного дня» E-4B. Кроме того, ветер нанес повреждения восьми самолетам-разведчикам RC-135.

Источник: AP 2017

В США в штате Небраска на базе Оффат десять самолетов американских ВВС, в том числе два так называемых «самолета судного дня» E-4B, были повреждены в результате торнадо. Об этом заявил представитель ВВС США, передает CNN.

По его словам, инцидент произошел на прошлой неделе, 16 июня, но известно об этом стало в субботу, 24 июня.

Как отметил представитель военных, повреждение не помешает E-4B выполнить свою миссию в случае уничтожения наземных пунктов управления.

Кроме того, торнадо были повреждены восемь самолетов-разведчиков RC-135. Также ветер повалил деревья и повредил здания на базе ВВС США.

Как рассказал представитель военных, самолет «судного дня» является одним из главных командных центров для президента, министра обороны и начальников штабов. E-4B защищен от электромагнитных волн и оснащен современными системами и средствами связи. Их готовят на случай, когда наземные структуры управления не смогут осуществлять свои функции.

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Самолет защищен от последствий ядерного взрыва. На борту могут находиться более ста человек. Один из четырех «самолетов судного дня» всегда готов к вылету и может подняться в течение нескольких минут.

Всего на базе Оффат четыре самолета «судного дня». Один из них находился вне базы во время торнадо.

В конце декабря 2016 года гендиректор входящей в российскую компанию «Ростех» Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин заявил, что в России будет разработан «самолет судного дня» третьего поколения. Разработку планируется начать в 2017 году. Он отметил, что ОПК передала заказчику «первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М», который на данный момент введен в строй и принял участие в первых учениях.

Якунин пояснил, что воздушное судно успешно выполнило задачи в рамках маневров. По его словам, самолет может принимать на свой борт высший командный состав российских вооруженных сил и боевой расчет, который состоит из офицеров Генштаба и технических специалистов.

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