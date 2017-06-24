В Алматы BMW снес разделительные ограждения
Чудом автомобиль не вылетел на встречную полосу.
Чудом автомобиль не вылетел на встречную полосу.
В Алматы водитель BMW не справился с управлением и снес разделительные ограждения, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Мужчина ехал в восточном направлении по пр.
По всей вероятности, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и мокрая дорога. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции оценили ситуацию и отогнали BMW с середины дороги на обочину.
Многие водители проезжали поворот на высокой скорости и могли допустить столкновение. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.