В Алматы BMW снес разделительные ограждения

В Алматы водитель BMW не справился с управлением и снес разделительные ограждения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мужчина ехал в восточном направлении по пр. Аль-Фараби. На затяжном повороте, восточнее Казахфильма, он не справился с управлением. BMW вылетел на ограждение, снес несколько секций и врезался в деревья. После удара, иномарка остановилась на своей полосе, чудом не оказавшись на встречке.

По всей вероятности, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и мокрая дорога. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции оценили ситуацию и отогнали BMW с середины дороги на обочину.

Многие водители проезжали поворот на высокой скорости и могли допустить столкновение. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.