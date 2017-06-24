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07:43 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы BMW снес разделительные ограждения

Чудом автомобиль не вылетел на встречную полосу.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В Алматы водитель BMW не справился с управлением и снес разделительные ограждения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Мужчина ехал в восточном направлении по пр. Аль-Фараби. На затяжном повороте, восточнее Казахфильма, он не справился с управлением. BMW вылетел на ограждение, снес несколько секций и врезался в деревья. После удара, иномарка остановилась на своей полосе, чудом не оказавшись на встречке.

По всей вероятности, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и мокрая дорога. Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции оценили ситуацию и отогнали BMW с середины дороги на обочину.

Многие водители проезжали поворот на высокой скорости и могли допустить столкновение. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

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