В лесах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации

Жителям запрещено идти или ехать в леса. На землях Гослефонда усилили патруль. Каждый день за обстановкой в лесах наблюдают сотрудники на более чем 80 единицах техники, в том числе самолётах и вертолётах.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.