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11:13 (мск), источник: АиФ Красноярск

В лесах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации

В Красноярском крае в лесах ввели режим ЧС, сообщили в региональном управлении МЧС. Это связано с тем, что из-за аномальной жары каждый день в разных районах возникает несколько десятков лесных пожаров.

Жителям запрещено идти или ехать в леса. На землях Гослефонда усилили патруль. Каждый день за обстановкой в лесах наблюдают сотрудники на более чем 80 единицах техники, в том числе самолётах и вертолётах.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.

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