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09:49 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске Лексус сбил пешехода и заехал в кафе

23 июня в центре города водитель Lexus заехал на тротуар и сбил женщину.

Источник: Аргументы и факты

«На Красном проспекте 37 по неизвестной причине водитель кроссовера выехал на пешеходную часть улицы, сбил сибирячку и врезался в веранду летнего кафе», — сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пострадавшую госпитализировали с травмой позвоночника. Очевидцы утверждают, что незадолго до аварии видели, что водитель Лексуса «ехал на большой скорости и вилял из ряда в ряд».

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