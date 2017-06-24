В Новосибирске Лексус сбил пешехода и заехал в кафе

«На Красном проспекте 37 по неизвестной причине водитель кроссовера выехал на пешеходную часть улицы, сбил сибирячку и врезался в веранду летнего кафе», — сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пострадавшую госпитализировали с травмой позвоночника. Очевидцы утверждают, что незадолго до аварии видели, что водитель Лексуса «ехал на большой скорости и вилял из ряда в ряд».