В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань числится 141 человек, сообщает издание «Женьминь жибао» со ссылкой на
ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань числится 141 человек, сообщает издание «Женьминь жибао» со ссылкой на
По его словам, после нескольких часов
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.
Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на
В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника.