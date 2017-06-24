В Башкирии на трассе легковушка врезалась в «КамАЗ»
23 июня произошло серьезное ДТП на трассе
23 июня произошло серьезное ДТП на трассе
По словам свидетелей, водитель 15-й модели автомобиля ВАЗ, ехавший на большой скорости, не справился с управлением и врезался в «КамАЗ».
Предположительно, водитель отечественной легковушки пошел на обгон, но не рассчитал расстояние до встречного транспорта, которым оказался большегруз.
Водитель пострадавшей легковушки был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Обстоятельства происшедшего ДТП выясняются.