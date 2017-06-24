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11:01 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на трассе легковушка врезалась в «КамАЗ»

23 июня произошло серьезное ДТП на трассе Ишимбай-Стерлитамак возле деревни Урман-Бишкадак в Ишимбайском районе Башкирии. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, водитель 15-й модели автомобиля ВАЗ, ехавший на большой скорости, не справился с управлением и врезался в «КамАЗ».

Предположительно, водитель отечественной легковушки пошел на обгон, но не рассчитал расстояние до встречного транспорта, которым оказался большегруз.

Водитель пострадавшей легковушки был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства происшедшего ДТП выясняются.

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