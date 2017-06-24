В ДТП на трассе М-5 в Сызранском районе погиб 12-летний мальчик

По предварительным данным, примерно в 04:30 на 922 км трассы М-5 он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 32-летней женщины.

В результате ДТП скончался 12-летний пассажир Toyota, а ее водитель доставлена в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения, установили и опросили очевидцев случившегося.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция рекомендует всем водителям автомобилей строго соблюдать правила дорожного движения.