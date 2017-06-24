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11:10 (мск), источник: Nur.kz

Задержан руководитель департамента внутреннего госаудита Астаны

Он организовал преступную схему по получении взяток.

Источник: Nur.kz

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан с поличным руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Астане Мелдебеков, сообщает NUR.KZ.

Он был задержан при получении от представителя РГП очередной взятки в сумме 3 млн тенге за составление положительного акта проверки.

«В ходе обысков в служебном кабинете и по месту жительства Мелдебекова А. А. обнаружены и изъяты 54 млн тенге и 120 тыс.долларов США», — говорится в сообщении нацбюро.

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