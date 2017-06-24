Задержан руководитель департамента внутреннего госаудита Астаны

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан с поличным руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Астане Мелдебеков, сообщает NUR.KZ.

Он был задержан при получении от представителя РГП очередной взятки в сумме 3 млн тенге за составление положительного акта проверки.

«В ходе обысков в служебном кабинете и по месту жительства Мелдебекова А. А. обнаружены и изъяты 54 млн тенге и 120 тыс.долларов США», — говорится в сообщении нацбюро.