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11:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Могилеве задержаны два «серых» риелтора

Подпольный бизнес двух могилевчан, зарабатывавших нелегальной куплей-продажей квартир, приказал долго жить.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Точку в их активной коммерции поставили сотрудники 11-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД вместе с представителями финансовой милиции Могилевской области.

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Как выяснилось, своих клиентов 60-летний К. и 38-летний М. искали в списке злостных должников за коммуналку, а также среди безработных граждан и любителей выпить. Предлагали такую сделку: они рассчитываются с долгами, а владельцы квартир доверяют им обмен своих квадратов на жилье меньшей площади. Чем все заканчивалось, знает официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк:

— Доверчивые горожане давали К. и М. доверенности на распоряжение своими квартирами. Те продавали недвижимость по рыночной цене, а бывших собственников переселяли из Могилева за его пределы. Нередко в частные дома без всяких удобств, а то и вовсе непригодные для жизни.

В качестве компенсации жертвы обмана получали пакеты с продуктами. Что касается обещаний подыскать переселенцам работу и выплатить разницу в тысячи долларов, то эту часть устных договоренностей подпольные бизнесмены выполнять даже не собирались. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны. Во время обыска в доме одного из них обнаружено и изъято 36 тысяч долларов. На имущество К. и М. общей стоимостью в 120 тысяч рублей наложен арест.

По предварительным данным, преступная группа начала действовать еще в 2009-м. За неполных девять лет махинаторы успели продать 25 квартир, заработав таким образом 140 тысяч рублей.

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