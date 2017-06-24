В Анапе запретили купание на всех пляжах курорта

В пресс-службе администрации Анапы призвали не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, а также усилить контроль за детьми.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, местами в крае возможен сильный дождь, ливни с грозой, градом. Возможны сильное волнение моря и смерчи на побережье. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, что может внести изменение в расписание Керченской паромной переправы.