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11:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Анапе запретили купание на всех пляжах курорта

В Анапе в связи со штормовым предупреждением запретили купание на всех пляжах курорта.

В пресс-службе администрации Анапы призвали не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, а также усилить контроль за детьми.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, местами в крае возможен сильный дождь, ливни с грозой, градом. Возможны сильное волнение моря и смерчи на побережье. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, что может внести изменение в расписание Керченской паромной переправы.

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