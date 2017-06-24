В Анапе запретили купание на всех пляжах курорта
В Анапе в связи со штормовым предупреждением запретили купание на всех пляжах курорта.
В Анапе в связи со штормовым предупреждением запретили купание на всех пляжах курорта.
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По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, местами в крае возможен сильный дождь, ливни с грозой, градом. Возможны сильное волнение моря и смерчи на побережье. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, что может внести изменение в расписание Керченской паромной переправы.