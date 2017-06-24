Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
14:24 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Пьяного водителя остановили после погони в Лысковском районе

Нижний Новгород, 24 июня — АиФ-НН. Пьяного водителя остановили после погони в Лысковском районе, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники дорожной полиции попытались остановить автомобиль Opel, который вызвал у них подозрение, однако водитель проигнорировал законное требование сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться, увеличив скорость. Инспекторы организовали преследование машины, которая, пытаясь оторваться, двигалась с многочисленными нарушениями правил дорожного движения, водитель не реагировал на требования автоинспекторов.

В результате преследования автомобиль все же был задержан, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молодоженов,приехавших в ЗАГС на броневике, оштрафовали за неправильную парковку
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов
Мутко: Люди приходят с фотоаппаратом на стадион и ищут плохое
Греция и США договорятся по поводу военной базы на Крите
В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
Гений от рождения: Месси стукнуло 30 лет
Спорт
Кубок конфедераций: главный матч российской сборной Противостоять команде Станислава Черчесова будут чемпионы Северной Америки - мексиканцы. Хозяевам турнира необходимо побеждать
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь