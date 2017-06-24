Пьяного водителя остановили после погони в Лысковском районе

Сотрудники дорожной полиции попытались остановить автомобиль Opel, который вызвал у них подозрение, однако водитель проигнорировал законное требование сотрудников Госавтоинспекции и попытался скрыться, увеличив скорость. Инспекторы организовали преследование машины, которая, пытаясь оторваться, двигалась с многочисленными нарушениями правил дорожного движения, водитель не реагировал на требования автоинспекторов.

В результате преследования автомобиль все же был задержан, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».