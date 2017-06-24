Малолетний омич чуть не погиб, повиснув в окне 8 этажа — видео
Омским спасателям с трудом удалось спасти ребенка, повиснувшего в окне 8-го этажа одной из городских многоэтажек.
Омским спасателям с трудом удалось спасти ребенка, повиснувшего в окне 8-го этажа одной из городских многоэтажек.
«Улица Молодова, 6, на 8 этаже в окне повис ребенок и чуть не упал. Неизвестно, где родители.
В итоге ребенка удалось спасти, однако городским силовикам предстоит выяснить, где в это время были родители ребенка и почему они за ним не проследили.