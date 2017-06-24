Малолетний омич чуть не погиб, повиснув в окне 8 этажа — видео

«Улица Молодова, 6, на 8 этаже в окне повис ребенок и чуть не упал. Неизвестно, где родители. МЧСники пробирались в квартиру через окно», — сообщает автор видео.

В итоге ребенка удалось спасти, однако городским силовикам предстоит выяснить, где в это время были родители ребенка и почему они за ним не проследили.