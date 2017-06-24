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12:49 (мск), источник: СуперОмск

Малолетний омич чуть не погиб, повиснув в окне 8 этажа — видео

Омским спасателям с трудом удалось спасти ребенка, повиснувшего в окне 8-го этажа одной из городских многоэтажек.

«Улица Молодова, 6, на 8 этаже в окне повис ребенок и чуть не упал. Неизвестно, где родители. МЧСники пробирались в квартиру через окно», — сообщает автор видео.

В итоге ребенка удалось спасти, однако городским силовикам предстоит выяснить, где в это время были родители ребенка и почему они за ним не проследили.

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