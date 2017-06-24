В Китае пять человек погибли при сходе оползня

Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу, погребя под собой 62 домашних хозяйства.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.

В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника.