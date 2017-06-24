В Китае пять человек погибли при сходе оползня
ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пять человек погибли при сходе оползня в китайской провинции Сычуань в субботу, более 120 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал CCTV.
ПЕКИН, 24 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пять человек погибли при сходе оползня в китайской провинции Сычуань в субботу, более 120 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал CCTV.
Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.
В поисках принимают участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника.