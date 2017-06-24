В Лондоне из четырех домов эвакуировали более 4 тыс. жителей

По словам главы района Камден-Таун на севере Лондона Джорджии Гулд, эвакуация коснулась жителей более 650 квартир. Также 83 человека отказались покидать свои дома. Эвакуировать жителей из домов для проверки пришлось после сообщения сотрудников пожарной службы Лондона о том, что эти дома могут быть небезопасны.

На ночь жителей разместили в отелях и в муниципальных квартирах района.