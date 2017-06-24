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13:13 (мск), источник: Интерфакс

В Лондоне из четырех домов эвакуировали более 4 тыс. жителей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — В столице Британии провели эвакуацию более 4 тыс. жителей из четырех жилых домов на севере города в целях проверки противопожарной безопасности, сообщает в субботу телеканал Sky News.

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По словам главы района Камден-Таун на севере Лондона Джорджии Гулд, эвакуация коснулась жителей более 650 квартир. Также 83 человека отказались покидать свои дома. Эвакуировать жителей из домов для проверки пришлось после сообщения сотрудников пожарной службы Лондона о том, что эти дома могут быть небезопасны.

На ночь жителей разместили в отелях и в муниципальных квартирах района.

Ранее в этом месяце в жилой высотке в Лондоне произошел пожар, жертвами которого стали 79 человек. Согласно последним данным, пожар начался из-за неисправного холодильника. В полиции исключили версию предумышленного поджога. Кроме того, было установлено, что облицовочный материал высотного дома не соответствовал требованиям безопасности.

Комментарии
2
Супер Культурный
Скрывают истинную причину, дело рук " коренных " жителей
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Андрей .
Всё везде, как и в России. Пока жереный петух.... далее по тексту.
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