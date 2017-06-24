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13:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

Гибель младенца в перинатальном центре Кургана переросла в уголовное дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) возбуждено по факту смерти новорожденного в ГБУ «Курганский областной перинатальный центр». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

Установлено, новорожденному, который появился на свет после сложных родов и находился в тяжелом состоянии, медицинским персоналом учреждения оказывалась необходимая помощь, в том числе производилась искусственная вентиляция легких. Спустя двое суток после рождения ребенок скончался.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые медицинские экспертизы», — рассказали в пресс-службе.

По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала. Расследование продолжается.

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