Гибель младенца в перинатальном центре Кургана переросла в уголовное дело

Установлено, новорожденному, который появился на свет после сложных родов и находился в тяжелом состоянии, медицинским персоналом учреждения оказывалась необходимая помощь, в том числе производилась искусственная вентиляция легких. Спустя двое суток после рождения ребенок скончался.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые медицинские экспертизы», — рассказали в пресс-службе.

По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала. Расследование продолжается.