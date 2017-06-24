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17:12 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре человека погибли на пожаре в Верхнедвинском районе

Трагедия произошла сегодня ночью. В 3.25 в МЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре дома в деревне Борковичи по ул. Рабочая. Наблюдалось открытое горение дома, произошло обрушение кровли. По предварительной информации, хозяин и его жена на момент пожара отсутствовали.

24 июня, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе в доме произошел пожар, погибли четыре человека, включая маленького ребенка, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

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Трагедия произошла сегодня ночью. В 3.25 в МЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре дома в деревне Борковичи по ул. Рабочая. Наблюдалось открытое горение дома, произошло обрушение кровли. По предварительной информации, хозяин и его жена на момент пожара отсутствовали. В ходе тушения были обнаружены трупы троих взрослых (их личности устанавливаются), а также тело ребенка. Вероятнее всего, погибший — мальчик 2017 года рождения, внук хозяев.

Причина пожара устанавливается, на месте работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.

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