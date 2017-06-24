Четыре человека погибли на пожаре в Верхнедвинском районе

Трагедия произошла сегодня ночью. В 3.25 в МЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре дома в деревне Борковичи по ул. Рабочая. Наблюдалось открытое горение дома, произошло обрушение кровли. По предварительной информации, хозяин и его жена на момент пожара отсутствовали. В ходе тушения были обнаружены трупы троих взрослых (их личности устанавливаются), а также тело ребенка. Вероятнее всего, погибший — мальчик 2017 года рождения, внук хозяев.

Причина пожара устанавливается, на месте работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.