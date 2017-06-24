ЦУКС: 25 июня ночью в Самарской области ожидаются гроза и град с сильными порывами ветра
По информации Приволжского УГМС, 25 июня ночью — облачно, днем — облачно с прояснениями.
По информации Приволжского УГМС, 25 июня ночью — облачно, днем — облачно с прояснениями.
Ночью дождь, местами сильный, днем местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра: в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337−72- 82, сообщает