ЦУКС: 25 июня ночью в Самарской области ожидаются гроза и град с сильными порывами ветра

Ночью дождь, местами сильный, днем местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 8−13 м/с, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +9+14°С, днём +19+24°С. В Самаре ночью +10+12°С, днём +19+21°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра: в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).