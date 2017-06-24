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14:18 (мск), источник: РИА Новости

Почти 30 высоток в Британии провалили тесты на противопожарную безопасность

ЛОНДОН, 24 июн — РИА Новости. Облицовка 27 зданий в Лондоне не соответствует требованиям противопожарной безопасности, сообщил в субботу журналистам представитель правительственного департамента коммун и местного управления.

Источник: РИА Новости

Проверка началась после пожара в Лондоне, здания расположены в регионе от Лондона до Манчестера и Плимута.

Накануне около 4 тысяч жильцов пяти высотных домов в Лондоне были вынуждены покинуть здания в связи с эвакуацией. По словам представителя правительства, теперь специалисты будут выяснять, какие действия надо предпринять и как именно разрешить ситуацию с жильцами.

Ночью 14 июня в Лондоне произошел пожар, загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. Погибли по меньшей мере 79 человек. Скотланд-Ярд в пятницу сообщил новые детали расследования, согласно которым пожар начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Кроме этого, стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.

Здание, в котором произошел пожар, находится не в самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

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Уроки пожара в Grenfell Tower: в Лондоне эвакуируют жителей 5 высоток
02:42 (мск)© Ньюстюб
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